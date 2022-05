Continua la protesta: Stati generali dei pescatori a Cesenatico

Un altro momento di tensione si è registrato quando ha preso la parola un pescatore della marineria di Chioggia, spiegando che nella giornata di domani ci sarà un altro incontro a Chioggia, dove si deciderà se continuare con il fermo oppure ritornare in mare. Dalla platea si è sollevato malcontento, infatti si è capito che il fronte della protesta non è unito.

“La giornata di oggi è stata abbastanza tesa – interviene il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli presente all’incontro – Ci aspettavamo un certo afflusso dalle marineria delle Marche e dell’Abruzzo che puntualmente si è verificato anche con numeri più alti rispetto alle aspettative. Come amministrazione stiamo cercando di sensibilizzare il Governo rispetto a questa situazione del caro gasolio. Ci auguriamo ci siano delle soluzioni a livello ministeriale in tempi celeri perchè la nostra pesca e la nostra marineria non può rimanere ferma troppo tempo. L’importante è che oggi non ci siano stati scontri, anche se c’è stata diversa tensione durante tutto l’incontro”.

In platea anche il vice-sindaco Lorena Fantozzi e il direttore della cooperativa Casa del pescatore di Cesenatico, Mario Drudi.

L’assemblea si è chiusa alle 19 con un nulla di fatto. E se fosse un libro, ricorderebbe “Molto rumore per nulla” ‎di William Shakespeare.