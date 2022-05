Protesta galleggiante dei pescatori. “Alla canna del gas”

Inoltre il governo, in materia di imprese di questo settore non ha brillato in efficienza. Un lassismo che ha esasperato gli animi aprendo un varco a chi ha scelto vie ben più rapide e meno diplomatiche per la protesta rompendo il fronte delle manifestazioni. Pescatori contro altri pescatori, chi ne giova?

La settimana infatti è iniziata con un raid al porto di un’ottantina di pescatori delle Marche e da Rimini (in minima parte) che, non riconoscendosi in alcuna delle associazioni impegnate nella diplomazia ha imposto ai pescatori di Cesenatico di non uscire in mare e di tornare in porto a chi era al largo. Il tutto condito da minacce neanche tropppo celate.