Sciopero marineria, interviene Gozzoli: “No alle intimidazioni”

“Mercoledì scorso – spiega il primo cittadino – ho scritto al Ministro Patuanelli e al Sottosegretario Battistoni per chiedere di accelerare l’iter in merito al credito d’imposta per il primo trimestre del 2022, estendendo lo stesso provvedimento al secondo trimestre. Intanto, siamo in continuo contatto con le Forze dell’Ordine per tutelare i lavoratori e lasciare loro la tranquillità di poter scegliere se uscire in mano o meno”.