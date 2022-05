9° Congresso SIULP, Morrone (Lega): “Arriva il taser in Emilia Romagna”

“Un passo avanti si è fatto con la dotazione dei taser fortemente voluta dalla Lega al Governo. Dal 23 maggio i carabinieri di Riccione sono dotati di questo strumento a impulsi elettronici, di difesa e autotutela, indispensabile in operazioni di sicurezza urbana – spiega Morrone – La medesima dotazione è in corso a Bologna e a Reggio Emilia, mentre fra pochi giorni sarà estesa a Rimini, in provincia di Forlì-Cesena, in provincia di Ravenna e poi a Imola”.