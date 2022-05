Carte prepagate: sempre più diffuse le carte prepagate

Diffusione e vantaggi delle carte prepagate

E’ sempre lo stesso studio del Politecnico a fornire un quadro completo della diffusione delle carte prepagate e del loro nettissimo incremento sul territorio italiano. La prepagata rappresenta infatti il tipo di carta la cui diffusione è cresciuta maggiormente, facendo registrare nel giro di un anno un incremento del 32% nell’utilizzo. Questo aumento è dovuto a vari fattori che contraddistinguono la comodità e l’elevata sicurezza del sistema di pagamento delle prepagate, oltre al grado di affidabilità percepito dagli utilizzatori.

Inoltre oggi è anche possibile optare per prodotti senza commissioni, ovvero delle carte prepagate nuove che non prevedono la necessità di pagare un canone di attivazione per essere utilizzate. Oltre ad essere semplici da richiedere e da utilizzare, in alcuni casi queste carte possono anche avere un codice IBAN, che permette all’utilizzatore di ricevere dei bonifici. Le migliori carte gratuite molto spesso non prevedono neanche dei costi di ricarica o di prelievo presso gli sportelli ATM.

In generale i vantaggi delle carte prepagate sono davvero molti e potrebbero essere così riassunti:

Velocità di sottoscrizione .

. Uso online e in modo tradizionale.

Semplicità di controllo .

. Vengono ricaricate quando necessario.

La richiesta di una carta prepagata è un’operazione rapida che necessità soltanto di pochi minuti e può essere presentata da tutti i maggiorenni, senza la necessità di fornire documenti reddituali. Si tratta di un passaggio semplice che non richiede nessun tipo di competenza informatica. Essendo questo prodotto basato sul fatto che è l’utente stesso a “ricaricarlo” prima di utilizzare la carta, le prepagate non hanno bisogno di requisiti particolari per poter essere richieste. Per questo motivo vengono concesse a tutti i richiedenti in modo molto veloce e anche questo ha sicuramente contribuito alla grande popolarità di questo metodo di pagamento.