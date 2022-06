La marineria di Cesenatico torna in mare

Tutto era partito con il decreto legge di marzo dove, non erano presenti ristori per le imprese del settore pesca. La situazione si è poi aggravata con il caro carburante, poi a maggio la stangata del decreto energia con il credito di imposta esteso al secondo trimestre. La protesta è poi deflagrata in serrata con richieste – a volte – inaccettabili.

Ma oggi che cosa è cambiato per poter tornare in mare? Dopo due settimana di fermo attività si è vista un’accelerata su tutto il cronoprogramma in agenda. Così il credito di imposta da giugno diventa scontabile per il settore pesca; il plafond da 20 milioni per i ristori diretti è diventato decreto legge, mancano solo le istruzioni del Ministero per fare le richieste e ricevere i contributi; infine il credito di imposta, anche per il secondo trimestre 2022, non avrà necessità di essere convertito perchè diventa una proposta nel decreto energia, anche per la pesca.