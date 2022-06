Dito amputato al Pineta: chiede 60mila euro di risarcimento

La giovane ha infatti trascinato in tribunale l’allora referente del locale di Milano Marittima in cui era avvenuto il curioso incidente. Si tratta dell’ex amministratore delegato che è sul banco degli imputati per rispondere dell’accusa di lesioni colpose. In aula, nel corso dell’ultima udienza, il difensore della ragazza che si era costituita parte civile ha sollecitato la richiesta di 60mila euro di risarcimento mentre la pubblica accusa ha chiesto che l’ex responsabile del locale venga condannato a 600 euro di multa. Il legale di quest’ultimo ne ha chiesto l’assoluzione sollevando una questione di nullità.