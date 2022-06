Birra e salsiccia: in via Baldini la gara per veri temerari

La serata prevede attività proprio per tutti, mangiatori professionisti e non. Infatti ci sarà uno stand di piadina, cipolla e salsiccia per chiunque voglia gustare una prelibatezza del luogo, senza entrare in competizione. Si sa: assaporare la tradizione romagnola è un obbligo che non può essere ignorato. Specialmente in un centro di vita pulsante come Cesenatico.

Non solo: l’atmosfera verrà resa ancora più speciale dalla musica di Mugo dj che farà da colonna sonora. E le sorprese non sono ancora finite. Alla manifestazione saranno presenti anche i migliori collezionisti di dune buggy con i loro mezzi. Insomma, l’evento combina una grande varietà di interessi e passioni. L’obiettivo, infatti, è quello di dare vita a un appuntamento che possa comprendere svago e divertimento spaziando tra molteplici settori. Nessuno escluso.