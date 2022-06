Estate in Romagna: cosa fare e come divertirsi nella Riviera Adriatica

626319_960_720.jpg <<< PHOTO

La stagione estiva sta per cominciare, portando con sé giornate di mare, relax e serate di eventi e divertimento, soprattutto in Riviera. La Romagna è infatti da sempre il simbolo dell’estate per milioni di italiani, e non solo; perché più economica rispetto ad altre località balneari divenute negli anni molto glamour e, aspetto da non sottovalutare, perché rimane ancora a misura di famiglie. Il mare non sarà infatti quello della Sardegna o della Liguria, ma i servizi offerti rendono la Riviera Adriatica una meta particolarmente gettonata e ancora prediletta da molti.

Le cose da fare in Emilia Romagna durante l’estate sono innumerevoli e non coinvolgono soltanto le città sulla costa: tra rassegne cinematografiche a Bologna, eventi folkloristici come la Notte delle Streghe a San Giovanni Marignano, iniziative varie nei borghi medioevali e, naturalmente, il clou della stagione estiva, ovvero il Molo Street Parade di Rimini, che porta ogni anno sulla zona circa 200mila persone e trasforma il molo della città in una vera e propria discoteca a cielo aperto.