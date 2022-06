Cesenatico in giallo con Casadei

Ambientato tra Cesenatico, Bologna e Mantova, il libro propone un intreccio avvincente che vede impegnati attivamente nella soluzione del mistero tre diversi personaggi tra numerosi colpi di scena e salti nel tempo. Alle indagini ufficiali della polizia, coordinate dal commissario Renato Punto, si affiancano quelle personalissime di Valeria Buonocore, giovane giornalista determinata e ambiziosa, e Alessandro Dalmo, noto sommelier ed ex compagno della donna scomparsa. A quest’ultimo, in particolare, è rivolto il messaggio che Sara Antonioli ha scritto su una pagina del libro acquistato poche ore prima di sparire: una richiesta d’aiuto, criptica e apparentemente incomprensibile, dal momento che i due non si vedono da anni.

Giornalista classe 1982 nato e cresciuto in Romagna con qualche parentesi in giro per l’Italia, con “Il caso Matias Ora” Luca Casadei firma il suo debutto come scrittore. Anche se si tratta di un’opera di fantasia, tra le pagine del romanzo compaiono città e luoghi conosciuti personalmente, a cominciare da Cesenatico, frequentata fin da bambino.