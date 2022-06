Footvolley, tutti i volti noti del torneo Banca Fideuram

Fra i nomi noti troviamo campioni come Iacopucci e Faccini ma anche giocatori esteri in rappresentanza da luoghi come Barcellona, Atene, Israele. L’evento avrà luogo in 4 dei campi del polo sportivo in piazza Andrea Costa, considerato uno dei più famosi d’Italia sulla sabbia.

È stato senza dubbio grazie all’aiuto di Maurizio Gregori (private banker di Fideuram) che Alberighi Mattia, Savadori Leone e Savini Jacopo hanno trovato un trampolino di lancio per la loro associazione Sand Sport, cogliendo la palla al balzo guadagnandosi la fiducia di Maurizio riuscendo con pazienza e lungimiranza a toccare svariate realtà. L’evento sarà inoltre patrocinato dal Comune di Cesenatico con una menzione speciale all’assessore dello sport Gaia Morara.