A scuola di Bioeconomia alla Siropack

L’obiettivo del progetto Foebe è quello di fornire agli studenti di bioeconomia competenze di imprenditorialità sostenibile per accelerare l’espansione europea del settore della bioeconomia.

La visita è parte delle attività in presenza che si svolgono presso l’Università di Bologna dal 20 al 25 giugno, con studenti e docenti provenienti dai seguenti Istituti partner del progetto: Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences – AgroParisTech; University of Natural Resources and Life Sciences Vienna; University of Eastern Finland; Università di Bologna; Wageningen University and Research; Università di Hohenheim; Warsaw University of Life Sciences; Swedish University of Agricultural Sciences.