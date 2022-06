Ora il Fisco mette nel mirino il biliardino

In altre parole, bar, circoli, enti ricreativi dovrebbero dimostrare per iscritto che giocando a ping pong o a biliardino non si vincono premi in denaro.

“È una delle tante aberrazioni burocratiche – commenta Cna – ingiustificate ed ingiustificabili, perché nel caso concreto questi giochi non determinano vincite in denaro. Ovviamente a meno che gli avversari non scommettano tra di loro, ma c’è davvero bisogno di specificarlo?”