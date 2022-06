Alcol e Notte Rosa, onda d’urto sul Bufalini?

Alcol e Notte Rosa, tolto il presidio per chi ha bevuto troppo in palestra del liceo. Secondo bene informati non ci sarà un piano B. Il Pronto soccorso potrebbe intasarsi.

La Notte Rosa è andata a braccetto non solo con festa e musica. Si sa, inutile far finta che non sia così, che per molti è un’occasione per alzare troppo il gomito. E protagonisti di questo lato oscuro del così detto capodanno d’estate, sono spesso i giovani. Se in condizioni “normali”, a Cesenatico, il problema si è verificato puntuale e in massa, in tempo post covid la volontà di far baldoria, a pochi giorni dalla fine della scuola, a che livello può essere?