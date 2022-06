Acqua, firmata ordinanza anti spreco. Ecco cosa cambia

Viene così vietato tra le ore 8 e le ore 21, su tutto il territorio comunale, il prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uno extra-domestico ed in particolare per: innaffiamento di orti e giardini e lavaggio automezzi. Il divieto è applicato alle solo attività di tipo non produttivo. Per attività di tipo produttivo si intendono attività di produzione di beni e servizi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi da banche e intermediari finanziari.