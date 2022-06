Economia sostenibile: alcuni esempi virtuosi in Italia e nel mondo

Alcuni esempi virtuosi di aziende green in Italia e nel mondo

In Italia si trovano diverse aziende che hanno trasformato il green in un pilastro della propria mission. Una situazione che riguarda anche alcuni supermercati, come nel caso dei punti vendita Bennet, dove è possibile scoprire tutte le azioni green adottate da questo brand, come ad esempio la lotta agli sprechi alimentari. Chiaro che la lista di imprese votate al green oggi è molto ampia, e include anche settori come la produzione di energia, con gli operatori che sfruttano ad esempio l’eolico o il solare.

La cosiddetta economia circolare e sostenibile tocca anche molti altri comparti, come quello della moda, dove alcuni marchi si impegnano da tempo nell’utilizzo di materiali ecologici e nella realizzazione di cicli produttivi virtuosi. Inoltre, in questo elenco non potremmo non includere altri due settori che si sono fatti notare in positivo, come la bioedilizia e l’ecodesign. In conclusione, anche l’Italia sta progredendo e mettendo in campo diverse risorse a favore del green.