Aumentano i casi di Covid. E in Romagna arriva la Notte Rosa

L’assessore ha poi fatto il punto sull’aumento dei contagi: “La circolazione del virus è molto consistente e forse ci aspettano altre due o tre settimane in cui vedremo numeri importanti, le mascherine servono soprattutto negli ambienti chiusi; credo che non occorra nemmeno un decreto perché i cittadini in particolare quelli più vulnerabili ed esposti comprendano che è un modo per proteggersi. Negli ambienti chiusi è molto utile e invito a indossarla”.

Per quanto riguarda l’impatto sulle ospedalizzazioni, “è ancora una percentuale molto bassa, soprattutto la gran parte è ospedalizzata con il Covid e non a causa del Covid, però – ha proseguito – per quanto sia una percentuale bassa, se è su numeri importanti può diventare impegnativa, in particolare associata al fatto che per Covid abbiamo centinaia di operatori sanitari in isolamento a casa. Auspichiamo – ha concluso l’assessore – che il picco arrivi quanto prima e si possa organizzare per l’autunno un’efficace campagna di prevenzione”.