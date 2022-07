Sale sul tetto dell’auto della polizia, gli altri lo filmano

La situazione pare non sia degenerata perché il branco non ha fatto fronte comune, ma si è disperso pensando ognuno a sé stesso. E se così non fosse stato? E’ sufficiente una pattuglia della Polizia Locale in servizio fino alle 3 di notte? E’ sufficiente una coraggiosa pattuglia che interviene anche quando dall’altra parte possono essere sette volte volte in più?

Vero è che ci sono rinforzi estivi dai carabinieri e in parte dalla polizia e che le forze dell’ordine fanno rete, ma è vero anche che il posto di polizia non è più operativo come un tempo e che i carabinieri devono coprire un territorio ben più vasto di Cesenatico che, dal canto suo, arriva a quintuplicare come presenza di persone durante l’estate.