Il Comune di Cesenatico inaugura lo sportello a tutela degli animali

In particolare, oggetto della convenzione è la collaborazione tra Comune e Oipa per l’attuazione di iniziative volte a promuovere e tutelare il benessere degli animali. Saranno svolti controlli sulla detenzione e condotta dei cani con attività informative, preventive e repressive; sarà rilevata la presenza di colonie feline su segnalazione dei cittadini ai fini del censimento e l’attivazione dei piani di controllo; sarà messa in campo ogni altra attività concordata con l’Ente di volta in volta, a tutela del benessere animale e dell’ambiente; saranno monitorate le aree di sgambamento dei cani nelle aree verdi comunali, nei parchi e nei giardini pubblici; infine saranno organizzati eventi di formazione e informazione rivolte a chi voglia diventare un volontario al servizio degli animali.

Al fine di garantire gli obiettivi della convenzione, il Nucleo Guardie Zoofile Oipa di Forlì-Cesena svolgerà due servizi settimanali con almeno due guardie e per la durata indicativa di quattro ore per servizio.