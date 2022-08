Polizia. Il pullman azzurro ha beccato due positivi ai cannabinoidi

Quello appena concluso è stato un weekend di intenso lavoro per gli uomini della Polizia di Stato di Forlì, come sempre impegnati sulle strade e autostrade della Provincia. Le oltre 50 pattuglie della Polizia Stradale hanno contestato più di 70 violazioni al Codice della Strada, tagliando quasi 150 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati.

I poliziotti della Stradale di Forlì hanno monitorato l’intenso traffico da bollino rosso del weekend, per far arrivare tutti a destinazione in sicurezza. Un automobilista è stato sorpreso a sfrecciare in corsia di emergenza in A/14 per dribblare le code degli automobilisti diretti in riviera.

I poliziotti della Sottosezione di Forlì lo hanno intercettato e fermato: per l’uomo, un 58enne, è scattata una multa da oltre 400 euro oltre al ritiro della patente, subito inviata in Prefettura per la sospensione che potrà arrivare fino a sei mesi.