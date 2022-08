Che spettacolo il raduno delle vele al terzo FOTO

E con il cuore in mare e sulla terra ferma c’è già chi guarda a questa sera. È Andrea Manuzzi a caccia di una nuova stella da appuntarsi nella divisa della Cuccagna. Che stesse studiando il territorio dello Squero per essere pronto all’impresa? Non è dato saperlo, di certo c’è che questa sera ce la metterà tutta per restare aggrappato alla vetta del palo della Cuccagna. Un cammino tortuoso che, per decine di metri, sfida la gravità. E che sa di gloria.