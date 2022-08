Incidente mortale in Statale: il sindaco lancia un appello a Anas

“Si tratta di una strada di competenza dello Stato, nello specifico di Anas – continua il primo cittadino – Come Comune fin dal 2016 ci siamo attivati presso la Prefettura per valutare le possibili misure da mettere in campo per migliorare la sicurezza del tratto e scongiurare nuove tragedie come quella di ieri. A gennaio 2022 dopo un primo ok, risalente al 2021, è arrivata la prima autorizzazione definitiva per installare un autovelox fisso, al fine di ridurre la velocità spesso elevata in quel tratto. Sono in corso le ultime procedure per autorizzare l’installazione presso l’Ente gestore della strada, dopodichè come Comune potremmo avviare i lavori di installazione”.