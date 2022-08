Elezioni politiche, ecco i candidati romagnoli del centro-destra

Il centro-destra romagnolo ha presentato le liste dei candidati in vista delle prossime elezioni politiche.

Il collegio uninominale per la Camera di Cesena e Forlì è andato a Forza Italia che ha scelto Gloria Saccani Jotti, nata a Reggio Emilia e parlamentare uscente (nel 2018 era stata eletta in Lombardi). Alice Buonguerrieri correrà invece sempre in un collegio uninominale per la Camera ma a Ravenna.