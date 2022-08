L’allergia non va in vacanza: quali sono gli allergeni più comuni in estate

Cos’è l’orticaria e come prevenirla?

L’orticaria è una forma di eruzione cutanea caratterizzata dalla comparsa di bolle rosse piuttosto evidenti e fastidiose. Queste bolle possono variare in quanto a dimensioni e comparire su qualsiasi parte del corpo. Sono spesso fonte di prurito e possono essere accompagnate da gonfiore, ma è di fondamentale importanza non grattarsi, per non peggiorare la situazione. L’orticaria può essere causata da diversi fattori, tra cui le infezioni virali, le allergie e lo stress.

In estate, invece, è l’aumento della sudorazione una delle cause in assoluto più frequenti. Per quel che riguarda il trattamento dell’orticaria, esistono alcuni farmaci progettati ad hoc, ma conviene sempre chiedere un consulto al proprio medico di fiducia. Come prevenirla? Cercando di diminuire la sudorazione e lo sfregamento, ad esempio indossando abiti traspiranti e con materiali naturali. Inoltre, le docce fresche possono aiutare ad eliminare subito il sale dopo i bagni a mare, ovvero un’altra possibile fonte di irritazione. Anche alcuni cibi come le pesche e le fragole possono portare ad un aumento del prurito.