Domani a Ponente torna l’antico rito della pesca alla tratta

E’ una delle rievocazioni più suggestive perché, in un paese come Cesenatico che da sempre vive in simbiosi con il suo mare, l’antico rito della pesca alla tratta più che un banale appuntamento è una celebrazione.

Per gli amanti delle tradizioni, l’appuntamento è per domani mattina alle 6, nella spiaggia di Ponente, vicino al circolo velico, il tratto di arenile prescelto per rinnovare la rievocazione della pesca del tempo che fu.