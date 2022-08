La politica corteggia Papperini per una lista autonoma

Alberto Papperini corteggiato da un esponente politico della “vecchia scuola”. Non c’è bisogno di guardare in Palramento per vedere cambiamenti radicali negli schieramenti. Negli ultimi anni anche il consiglio comunale di Cesenatico ha subìto qualche sostanziale modifica. Tra questi la sparizione del M5S tra i banchi del consiglio e el’ingresso di Fratelli d’Italia. Un fatto rilevante perché quando il M5S si candidò per la prima volta a Cesenatico, proprio con Papperini, fu il comune in cui il Movimento incasso la percentuale di voti più alta in Italia. Era il 2011 e vinse le elezioni Roberto Buda a capo di una coalizione di centro destra che si impose su Nivardo Panzavolta (csx). Salvo poi ritrovarli “a braccetto” sulla visione dell”ex nuit nel luglio scorso.