La provocazione di Calenda: “Ma quale Pd! Bonaccini voterà terzo polo”

“Ho visto che Letta ha detto che tornerà con il M5S – ha incalzato Calenda – ma allora ti ci alleavi alle elezioni, perché devi prendere in giro i cittadini?. Il Pd ha una storia in questo Paese di riformismo serio, ma come si è ridotto in questo modo? Anche a Stefano Bonaccini – continua l’europarlamentare eletto proprio con i dem – domando come fa a difendere un partito che non riesce a dire sì al rigassificatore di Piombino e che si allea con gente che dice no a tutto?”.