Ospiti illustri al Ristorante Il Pirata: Vincenzo De Luca e Eike Schmidt

Da molti anni Vincenzo De Luca preferisce la Romagna per trascorrere le vacanze estive, e quest’anno ha visitato Cesenatico, ospite del Grand Hotel Da Vinci. Assieme alla compagna, per il pranzo al Pirata, non è stato in disparte, ma ha preferito un tavolo centralissimo.

Nel mangiare è stato molto tradizionale – racconta Gigi il titolare del ristorante – da salernitano, ama le cose semplici. Ha preso un’insalata di mare, aggiungendo un po’ di cozze, un risotto alla marinara classico rosso, che gli è piaciuto tantissimo, una frittura romagnola e un sorbetto”.