Domanda di disoccupazione Naspi 2022. Ecco come funziona

Soggetti esclusi: chi non ha diritto alla Naspi 2022

Non possono presentare domanda di disoccupazione e quindi rimangono fuori dal beneficio della Naspi 2022 i seguenti soggetti esclusi:

i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

Quali gli importi spettanti ?

Per calcolare l’importo della Naspi 2022 bisognerà dividere il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33.

Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore, all’importo di 1.250,87 euro mensili, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa.

Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore, al 75% sopra descritto verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso l’importo mensile massimo dell’assegno di disoccupazione è pari a 1.360,77 euro.

L’importo si dell’indennità è soggetto alle seguenti riduzioni:

Per la generalità dei beneficiari NASpI, la prestazione si riduce del 3% al mese “a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità”;

Per i destinatari dell’indennità che “hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità

Per quanto tempo?

La Naspi è pagata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.