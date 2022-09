A mezzanotte finisce il fermo pesca: prende il largo la marineria di Cesenatico

Il decreto del fermo pesca, intitolato “Materia di interruzione temporanea obbligatoria di pesca per le reti a strascico”, istituito dal Ministero alle politiche alimentari e agricole, ha anche riconfermato il cosiddetto “fermo tecnico” che entra in vigore per due mesi una volta concluso il periodo di Fermo pesca obbligatorio.

Da Trieste ad Ancona sarà in vigore dal 12 settembre fino al 12 novembre. In quel periodo i pescherecci potranno optare tra pescare per tre giorni la settimana, oppure anche scegliere di farlo per 4 giorni, non superando tuttavia il tetto delle 60 ore.