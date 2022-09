Una lettera del Siulp ai candidati romagnoli al Parlamento

Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) di Forlì-Cesena scrive una lettera per la sicurezza ai candidati al Parlamento italiano.

“E’ doveroso evidenziare come la trattazione del delicato tema della sicurezza – sempre più spesso – trovi puntuale attualizzazione in occasione della campagna elettorale, già divenuta incandescente proprio su questo terreno, e sul quale il Siulp lavora tutto l’anno, proprio per evidenziare le molteplici difficoltà in cui versa la categoria dei cittadini in divisa. Fedeli quindi alla nostra tradizione di equidistanza dagli interessi di parte, sentiamo la necessità ed il dovere, di stimolare ancora di più a discutere pubblicamente e dinanzi ai cittadini, le cadenze argomentative che scandiscono l’agenda ‘sicurezza Siulp’”, si legge nella lettera.