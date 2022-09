Una domenica a contare i danni: l’amaro risveglio di Valverde e Villamarina

Sarà una domenica di duro lavoro per molte attività di Cesenatico pesantemente colpite, soprattutto sul lungomare di Valverde e Villamarina, dalle eccezionali condizioni meteo che, per tutta la giornata di ieri, hanno tenuto in apprensione l’intera comunità.

A causa della pioggia battente e del vento forte (le raffiche hanno raggiunto i 110km/h) il mare, in diversi punti, è entrato su viale Carducci allagando cantine e negozi. E’ stato immediatamente interdetto il traffico tra Viale Zara e Via Dante ed i Vigili del Fuoco hanno lavorato per tutta la giornata per gestire situazioni critiche legate, in particolare, a tetti divelti ed alberi caduti.

Nelle ore più critiche, il sindaco di Cesenatico, attraverso i suoi social, ha raccomandato alla popolazione di uscire du casa “solo in caso di estrema necessità”.