Burrasca a Cesenatico, “La peggiore degli ultimi anni”

Sulla spiaggia si presenta una sorta di fronte di erosione che unisce tutti i chilomeri di costa della città del porto canale. La burrasca ha colpito con violenza non solo i punti critici di Valverde, ma un’onda d’urto diffusa ha spazzato via anche il pontile per l’attracco della Motonave Adriatic Princess.

Una prima stima raggiunge la quota di almeno 100 alberi abbattuti sul territorio comunale a cui si somma la sabbia presente in strada in viale Carducci. Questo avrà un impatto anche sulle fogne bianche che andranno pulite dalle ingressioni per evitare ulteriori criticità.