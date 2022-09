Ginnastica della memoria per prevenire l’Alzheimer

Il problema dei cambiamenti che avvengono nella nostra memoria diventa sempre più importante. Molte sono le persone che si lamentano della propria memoria. È quasi un fatto quotidiano sperimentare i cosiddetti “scherzi della memoria”: un nome che resta sulla punta della lingua, un numero che proprio non viene in mente, le chiavi lasciate chissà dove.

Il mantenimento di una mente sana è uno dei requisiti necessari per mantenersi bene, autonomi e efficienti. Allenare la memoria è infatti un modo per tenerla elastica e utilizzare tutte le potenzialità del cervello come, allo stesso modo, la ginnastica serve per conservare l’agilità del corpo.