Valverde sott’acqua: il sindaco promette nuove fogne entro l’anno

E’ iniziata ieri anche a Cesenatico – come in tutti i comuni della riviera romagnola – la conta dei danni dopo l’ondata eccezionale di maltempo che si è abbattuta nel fine settimana sulla costa adriatica.

Mentre salgono le polemiche soprattutto nelle frazioni di Valverde e Villamarina (“il sistema fognario è collassato”, hanno protestato via social numerosi cittadini), oggi sono attesi in città i tecnici del distaccamento provinciale della Protezione civile dell’Emilia-Romagna che avranno il compito – dopo un accurato sopralluogo – di redigere un report per quantificarne l’entità economica dei danni provocati dal maltempo. Si tratta di un “atto dovuto” necessario per stabilire una mappatura ufficiale in caso la Regione disponga, come accade spesso in caso di calamità naturali, uno stanziamento eccezionale a favore dei comuni colpiti dal maltempo (ma eventuali contributi, va detto, riguarderanno più l’ente pubblico che i privati).