Maltempo: per Cesenatico un milione di euro di danni

“Sabato è stata una giornata difficile per Cesenatico e l’elemento da cui partire è che non ci sono stati danni alle persone: questa è la buona notizia. La situazione in città invece presenta numerose criticità che toccano diverse sfere: strade, fognature, il verde pubblico, le porte vinciane, alcuni edifici. Siamo già al lavoro, insieme alla Regione, per correre ai ripari e ringrazio tutti i tecnici e tutti i corpi di protezione civile per il grande lavoro fatto insieme alla Polizia Locale, a Radio Soccorso, ai Vigili del Fuoco Volontari, ai Vigili del Fuoco e a Cesenatico Servizi. La mia solidarietà e la mia vicinanza vanno a tutti quei cittadini e a tutti gli imprenditori che hanno subito ingenti danni: so che è un momento difficile ma so che avranno la forza di rialzarsi e reagire, come hanno già fatto dalle prime ore dopo il maltempo”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.