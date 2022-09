Bolkestein, Bulbi (Pd): “Non prendiamoci in giro”

Massimo Bulbi, candidato Pd alla Camera dei Deputati per il Collegio uninominale di Forlì-Cesena, insieme all’Assessore regionale al turismo Andrea Corsini (Pd), ha incontrato a Cesenatico gli operatori del settore turistico. […] “Per quanto riguarda la proposta governativa – si legge in una nota del candidato Bulbi – che recepisce quanto disposto dall’Unione europea in ragione delle novità introdotte dalla Direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato europeo e all’assegnazione delle concessioni, noi del Partito Democratico chiediamo a gran voce che vengano tutelati gli operatori del settore. Non possiamo però prendere in giro gli imprenditori del settore, come invece sta facendo la destra in questa campagna elettorale, dicendo che il Parlamento impugnerà la sentenza del Consiglio di Stato : questa è una promessa irrealizzabile, che non ha alcun riscontro in termini giurisdizionali. Noi dobbiamo essere realisti”.