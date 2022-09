Bolkestein, la replica di Fratelli d’Italia a Massimo Bulbi (Pd)

“Bulbi, invece che criticare le nostre proposte, potrebbe dimostrare di essere per una volta dalla parte della popolazione, delle imprese e dei cittadini, e non lavorare sempre e solo per il tornaconto del suo partito: firmi anche lui il ricorso. Da semplice cittadino qual è e quale sarà: metta la sua firma a fianco di quella dei parlamentari che verranno eletti sul territorio. Il resto sono solo polemiche e chiacchiere che non interessano agli operatori economici – conclude Alice Buonguerrieri – e che lasciamo a chi li ha abbandonati in favore degli espropri di Stato portati avanti dai governi precedenti a guida Partito Democratico”.