Incuria, “Invitiamo il sindaco a fare un giro a Zadina”

“Sabato 17 Settembre, sappiamo che un violento fenomeno meteorologico ha investito il nostro Comune, facendo danni di una certa entità in tutto il territorio comunale, a Zadina sono caduti 2 vecchi pini e diversi rami e soprattutto sono cadute tonnellate di aghi di pino che hanno ricoperto tutte le strade, oltre a detriti di vario genere ( cartacce, sacchetti ecc.ecc. ) che naturalmente riversano in tutta Zadina. In un Comune turistico attento, dal giorno dopo (noi in Hotel dopo 2 ore avevamo ripristinato la condizione di normalità ed igiene, solita) avrebbero provveduto a ripulire le strade, noi a Zadina ad oggi (Giovedì 22 Settembre) non abbiamo visto nessuno, le strade, la Piazza, la Pineta, sono in condizioni vergognose e noi con i “nostri” turisti, non sappiamo più cosa inventarci per giustificare questo scempio”.