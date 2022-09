E’ (quasi) ufficiale: il 30 giugno 2024 a Cesenatico la tappa del Tour de France

La notizia riveste un’importanza storica soprattutto per Cesenatico perché – se il Tour arriva in Romagna – lo farà per rendere omaggio a Marco Pantani in occasione del ventesimo anniversario della morte del Pirata, che vinse il Tour nel 1998. E allora viene data per scontata, il giorno successivo (30 giugno), la tappa con partenza da Cesenatico e arrivo a Bologna.

La corsa dovrebbe partire da piazza Marconi, davanti al monumento dedicato a Pantani, anche se – per ragioni logistiche di spazi – non è esclusa la linea di partenza qualche centinaio di metri più a nord, nei pressi di piazza Costa.