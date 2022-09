A Cesenatico l’evento finale di “Parole per l’inclusione di cittadini stranieri”

Between che ha in gestione i servizi della migrazione su mandato Asp del Rubicone e Unione Rubicone Mare, in partenariato con realtà del terzo settore e Cidas come capofila, ha realizzato corsi di lingua italiana negli anni 2020-2022, in collaborazione con i Comuni da Cesenatico a Sogliano, passando per San Mauro e Gambettola sia in presenza che online e coinvolgendo donne, uomini e ragazzi di origine straniera di tutto il Distretto Rubicone.

E’ stata una messa in atto di progettazione operativa capillare, con offerta di trasporti e baby-sitteraggio soprattutto per le sedi comunali più difficili da raggiungere da chi abita in periferia, distanti dai mezzi di trasporto.