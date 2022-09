Bulbi non va in Parlamento, sconfitta epocale per il Pd romagnolo

Sarà pure “un giorno triste per l’Italia”, come ha detto Letta nel day-after, ma la sconfitta segna uno spartiacque importante per il centro-sinistra romagnolo che, per i prossimi cinque anni, perde il suo “gancio” in Parlamento depotenziando parecchio la sua tradizionale filiera di potere.

Per la verità, Massimo Bulbi non è l’unico sconfitto di questa tornata elettorale perché il centro-sinistra è riuscito a perdere in tutti i collegi uninominali della Romagna. Sconfitto anche Gnassi, ex sindaco “visionario” di Rimini (che però sarà in Parlamento grazie alla quota proporzionale), battuto con 8 punti di distacco dal leghista Jacopo Morrone che così, dopo una sequela di imbarazzanti sconfitte sul territorio, ottiene il suo personale riscatto.