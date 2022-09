Mercato, Smac denuncia “concorrenza sleale”

“Il mercato di Forte dei Marmi – si legge – è un mercato importante, uno dei più belli d’Italia, ma si svolge a Forte dei Marmi il mercoledì mattina e la domenica da Pasqua e per tutto il periodo estivo fino a fine settembre, per queste motivazioni abbiamo voluti vedere chiaro su questi mercati in giro spesso anche nelle nostre zone. Abbiamo portato avanti questa battaglia, perché non ritenevamo giusto che questi mercati usando quel nome ci portassero via clientela quando li abbiamo avuto nelle città limitrofe a Cesena. Il 10 aprile mentre Cesena ospitava il mercato straordinario in contemporanea un mercato con tale denominazione si trovava a Castrocaro terme, sotto Pasqua lo abbiamo avuto a Bellaria, dopo Pasqua a Ravenna, ultimamente si è visto a San Mauro Mare e credo che in ottobre ci saranno ancora tappe limitrofe. Quindi riteniamo che questo modo di fare commercio venga fermato, perché usufruire di un nome importante come Forte dei Marmi per attirare gente non è corretto nei confronti di noi ambulanti che ci vediamo portare via clientela con una concorrenza sleale” si legge nella nota. “In più non lo ritenevamo giusto nei confronti dei clienti, che attirati dal nome credono di comprare da ambulanti che fanno il mercato a Forte dei Marmi. Ora speriamo che le amministrazioni che hanno ospitato questi mercati ai quale mi sono subito preoccupata di inviare una pec con il comunicato stampa del Sindaco Bruno Murzi, si guardino bene nel commettere altri errori perché ne va del buon nome sia del mercato originale di Forte dei Marmi sia di quegli ambulanti che svolgono i mercati regolarmente senza dover usare tranelli per attirare clientela”.