Il meglio dei prodotti tipici romagnoli: l’e-commerce parla romagnolo

Grazie all’ampia scelta di giochi disponibili e agli elevati standard di sicurezza raggiunti, oggi i casinò digitali hanno raggiunto numeri impressionanti in fatto di utenti attivi e fatturati, ponendosi come una delle realtà più interessanti da assumere come esempio anche per altri comparti, come quello dell’e-commerce che già da tempo sta sfruttando soluzioni simili per imporsi sul mercato.

È così che, similmente a quanto visto per il settore entertainment, i portali che si occupano di commercio elettronico hanno implementato strategie specifiche per migliorare la user experience e garantire al contempo non solo un’elevata possibilità di scelta ma anche sicurezza in fatto di pagamento e gestione dei dati personali. Non solo, col tempo nel settore si sono diffuse iniziative sempre più particolari che puntano sull’originalità e sulla specificità della proposta per rivolgersi a un target di nicchia: tra queste troviamo molti siti dedicati alla vendita e alla valorizzazione dei prodotti tipici, come per esempio quelli romagnoli.

Le Petit Gourmet

Un piccolo negozio di quartiere che si affaccia con successo al mondo dell’e-commerce: ecco Le Petit Gourmet, una realtà commerciale di Riccione che oggi vende anche online i suoi tanti prodotti alimentari. L’idea parte da Norma, giovane donna che decide di far frutto degli insegnamenti trasmessi dai genitori, già attivi in passato prima con un negozio e poi con un hotel, per portare sul mercato il meglio che questo territorio può offrire.

Dopo aver fatto tanti lavori Norma dà vita a Le Petit Gourmet nel 2017, con l’obiettivo non solo di vendere prodotti di eccellenza ma anche di far conoscere una vera e propria filosofia di vita, fatta di sacrifici e soddisfazioni. Con impegno e passione, oggi Le Petit Gourmet è una realtà importante nella vendita di specialità romagnole anche online, come dimostra il ricco catalogo di piadine e paste, olio e aceto, cioccolata, liquori e persino ceramiche, tutto proveniente da aziende locali accuratamente selezionate. Un modo per portare la Romagna in tavola anche se a distanza di chilometri.

Cusina e Butega

Il meglio della tradizione culinaria sia romagnola che emiliana trova spazio anche su un altro interessante portale, ossia Cusinaebutega.com. In realtà Cusina e Butega nasce come ristorante in quel di Ferrara, con l’idea di mettere a disposizione degli ospiti non soltanto un luogo in cui mangiare i migliori piatti tipici locali ma anche una vera e propria bottega, nella quale è possibile acquistare specialità emiliano-romagnole di altissima qualità.

Dalla “bottega” fisica, col tempo si è giunti all’idea di dare vita a un portale e-commerce dedicato proprio ai prodotti della tradizione regionale, con spedizioni in tutta Italia e nel mondo. Sono tanti le categorie merceologiche trattate nella Butega e tante anche le prelibatezze del territorio, dall’aceto balsamico di Modena al vino Sangiovese, dal Parmigiano Reggiano alla Salama da sugo, fino ad arrivare alle ceramiche di Faenza e alle caratteristiche stoffe Pascucci.

Gusto e tradizione rivivono dunque in digitale, per raggiungere gli amanti della buona tavola ovunque essi si trovino!