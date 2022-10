Pesca, prorogati di un altro trimestre gli aiuti per il caro-gasolio

Per fortuna, dopo settimane di impennate di prezzo, il costo del gasolio, diversamente da quanto sta avvenendo per l’energia elettrica e il gas, si è stabilizzato, ma resta su quote che comportano spese tra 2.200 e 5.500 euro alla settimana per pescherecci forniti di motori con potenza tra 300-400 cavalli e oltre 500, che hanno consumi settimanali che vanno da 2.000 a 5.000 litri di gasolio.