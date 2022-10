Battana Vanessa del Museo in una pellicola di Disney+

La pellicola si intitola “Rosaline” ed è una rilettura in chiave comica di “Giulietta e Romeo”, che uscirà il 14 ottobre in streaming su Disney+

La battana Vanessa è la protagonista di varie scene con gli attori principali, che sono state girate l’anno scorso in agosto sul lago di Bracciano e poi in una speciale vasca per gli effetti speciali a Cinecittà.

Da notare che lo scenografo ha voluto mantenere la colorata vela al terzo, anche se non era quella in uso nel tempo e nel luogo in cui è ambientato il film.