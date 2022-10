Dragaggio del porto, via ai lavori

Il dragaggio è sempre un lavoro complesso e delicato che porta con sé anche una componente riguardante l’impatto ambientale delle sabbie sulle quali si va a intervenire. Per questo motivo sono state portate avanti operazioni di batimetria per individuare il livello di profondità del Porto e contestualmente analizzare la qualità delle sabbia oggetto del dragaggio in modo da definire la qualità delle sabbie su cui intervenire e quali di esse sono da classificare come rifiuti speciali. Proprio sulla base di queste analisi era stato individuato il tratto su cui operare dopo che negli ultimi anni le attività operanti, compresa la Capitaneria di Porto, avevano segnalato il problema del fondale basso soprattutto nei momenti di bassa marea. L’obiettivo dell’intervento è quello di portare il pescaggio all’altezza di 3.50 metri, rendendo così possibili e agevoli tutte le operazioni.

L’iter per l’avvio dei lavori

Per poter partire sono stati necessari i pareri favorevoli del Rina (Registro Italiano Navale) in merito alle verifiche dei mezzi di E.Co.Tec e La Dragaggi Srl. Sono stati poi effettuati alcuni passaggi con la Capitaneria di Porto di Roma e poi con la Capitaneria di Porto di Cesenatico. La circolare dell’8 marzo 2022 “Sicurezza della Navigazione” emanata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha disposto l’obbligatorietà di specifiche e nuove certificazioni per poter eseguire i lavori e così i tecnici comunali, insieme ai responsabili delle ditte, hanno subito ottemperato agli obblighi ma l’iter ha richiesto tempi lunghi.