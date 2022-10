Cambia il percorso della Nove Colli: addio al Gorolo, arriva la salita di Sogliano

Dopo la salita del Barbotto ci sarà la nuova discesa alle Ville di Montetiffi che porterà gli atleti fino allo scollinamento per poi raggiungere Perticara. La novità più sostanziale arriva però all’ultimo colle che non sarà più il Gorolo, sostituito dalla salita di Sogliano e della conseguente discesa della Cioca.

Saranno 4 chilometri di fatica con tratti di salita al 10 per cento e poi giù per la Cioca con 18 tornanti in una delle discese più belle della Romagna. Anche il finale vedrà modifiche sostanziali per migliorare la viabilità verso Cesenatico in vista del traguardo.

La carovana dei corridori scenderà a valle in direzione Fiumicino evitando la forzata chiusura del casello autostradale ’Valle del Rubicone’ e seguendo lo storico fiume fino alle porte di Cesenatico.

Questo renderà la gestione dell’organizzazione più agevole, diminuendo i disagi e aumentando la sicurezza dei partecipanti.