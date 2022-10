Zarrelli (Fratelli d’Italia): “Quel Pug è da bocciare”

Zarrelli (“per impegni di lavoro improrogabili”) non ha potuto presenziare all’ultima seduta del Consiglio Comunale, “ma questo documento – incalza – sembra seguire le orme della transizione energetica, i cui piani sono stati stravolti dalla crisi in atto, tanto che ci ritroviamo con le centrali a carbone. Con il Pug uguale: la rigenerazione urbana prevista dal Comune prevede il mantenimento di molta area a terra senza permettere di svilupparsi in altezza: in parole povere si finisce per rigenerare meno di quanto si ha disposizione, proprio in rapporto alla transizione ecologica. La verità è che il processo di modifica del territorio ha bisogno di rigenerazione vera, quella che si sviluppa in nuovi spazi, prevedendo il miglioramento antisismico e il minor consumo di suolo”.