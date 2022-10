Pd: “Approvato il nuovo PUG per la Cesenatico del 2050”

“Il Pug si occupa delle imprese con gli stabilimenti balneari che potranno razionalizzare e riorganizzare le superfici coperte esistenti, realizzare accorpamenti e diventare sempre più ricchi di servizi come piscine e aree benessere; e si occupa di tutto il settore ricettivo con le strutture che avranno la possibilità di riqualificarsi e costruire un piano in più ed espandersi ed usufruire di importanti sgravi sugli oneri previsti per legge, e con gli alberghi di piccole dimensioni e dismessi che potranno cambiare destinazione d’uso. Il Pug apre alla realizzazione di RTA anche sul lungomare. Non solo turismo ma anche il forese: possibilità del 20% di incremento per le case sparse, frazionamento delle unità fino ad un massimo di due unità abitative e riuso a fini abitativi degli edifici che hanno perso l’originaria funzione e frazionamento delle grandi costruzioni per permettere alle famiglie maggior facilità nella sistemazione della famiglia. A fare da cornice e da guida di tutto la sostenibilità con incentivi per la rigenerazione degli edifici esistenti e consumo zero di nuovo suolo – continua Mario Drudi, consigliere e capogruppo in consiglio comunale per il Partito Democratico – Un piano che non toglie nulla a nessun ambito, ma da diverse possibilità in seno alla riqualificazione e sviluppo sostenibile ed economico del territorio. Non è un piano espansivo ma è un piano che ha coraggio. Introduce diversi aspetti prima non possibili, dalle colonie di ponente al forese”.

“Il contrasto al consumo del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico sono due cardini attorno a cui si il Piano intende sviluppare Cesenatico. L’obiettivo finale sarà quindi quello di garantire a chi verrà dopo di noi una Cesenatico verde e ancora più sostenibile. Salvaguardando il territorio e rispettando anche il posto strategico in cui viviamo, che spesso, purtroppo è dato per scontato”, sottolinea la consigliera Greta Passanese.